إيطاليا تسمح لسفينتي إنقاذ مهاجرين بالرسو في صقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

خصصت السلطات الإيطالية ميناء لرسو سفينتي إنقاذ تقلان أكثر من 800 مهاجر.

وتم السماح لسفينة "سي- ووتش 3" بالرسو في جزيرة صقلية اليوم السبت.

ووصلت صباح اليوم سفينة الإنقاذ سي- ووتش 3 التابعة لمنظمة "سي- ووتش" ومقرها برلين إلى ميناء مدينة تراباني، غربي صقلية، وعلى متنها 260 مهاجرًا تم إنقاذهم.

وخصصت السلطات الإيطالية ملاذًا آمنًا لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" التي تعمل في البحر الأبيض المتوسط، وتقل حوالي 550 مهاجرًا.

وقالت منظمة "إس أو إس ميديتيرانييه" اليوم السبت إنه تم السماح للسفينة بالرسو في بوتسالو جنوب شرقي صقلية.

وتم إنقاذ المهاجرين من محنتهم في البحر من خلال عدة عمليات في وسط البحر الأبيض المتوسط.

ويسلك المهاجرون مرارًا قوارب مكتظة ومتهالكة من سواحل ليبيا وتونس للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر طرق بحرية خطيرة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 مهاجر لقوا حتفهم بالفعل في البحر المتوسط هذا العام.

وحاليًا، تتحرك منظمة أطباء بلا حدود إلى المنطقة مع السفينة جيو بارنتس.

وأفادت كل من "إس أو إس ميديتيرانييه" و"سي- ووتش" بأن الأشخاص الذين كانوا على متنها كانوا مرهقين أو ظهرت عليهم علامات مشاكل نفسية. وتم بالفعل نقل أشخاص من السفينة خلال العديد من عمليات الإجلاء الطبي الطارئ.

وتقل سفينة أوشن فايكنج 36 امرأة، ثلاث منهن حوامل، و118 قاصرًا، 94 منهم غير مصحوبين بذويهم، من بين ركاب آخرين.