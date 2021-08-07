صور.. بدء اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم عن بدأ اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية التربية الرياضية للعام الدراسى المقبل، اليوم السبت، و تستمر حتى 21 أغسطس بالمدرجات المركزية وملعب كلية الزراعة ومركز الأنشطة الطلابية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية..

كان الدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، يرافقه كل من الدكاترة محمود البشيهي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على اختبارات القدرات، أشرف العباسي، مدير عام اختبارات القدرات، تفقدوا عملية الاختبارات التي شملت الكشف الطبي المبدئي وقياس الطول والوزن واختبار القوام.

وأكد عميد كلية التربية الرياضية، أن الاختبارات جرت خلال اليوم الأول بمبنى المدرجات المركزية حيث يتم التسجيل والدفع الإشتراك بالفيزا كارد واستلام ملف الأوراق المطلوبة، ثم التوجه إلى ملعب كلية الزراعة لأداء اختبار العدو ١٠٠ متر للبنين و٥٠ متر للبنات وأيضا أداء اختبار الجري ٨٠٠ متر للبنين و٦٠٠ متر للبنات، مضيفا أن الاختبارات ستتم خلال اليوم الثاني في مركز الأنشطة الطلابية وهي عبارة عن اختبارات بدنية واختبارات مهارة واختبار شخصي.