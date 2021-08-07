في أقل من ساعة / زلزال ثانٍ يضرب غرب تركيا

اسماعيل عبد الحي - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريشتر مساء أمس الجمعة، سواحل ولاية موغلا غربي تركيا، هو الثاني خلال ساعة.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في بيان، أن الزلزال وقع في بحر إيجه عند الساعة 23.42 بالتوقيت المحلي "21.42 ت.غ".

ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال يبعد 34.87 كم عن قضاء "داتشا" في موغلا، وعلى عمق 22.03 عن سطح البحر.

وكانت "آفاد" قد أعلنت وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة عند الساعة 22.57 بالتوقيت المحلي "20.57 ت.غ"، يبعد مركزه 31.98 كم عن قضاء "داتشا".

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الزلزالين، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".