حرائق الغابات تستعر في اليونان وتخف في تركيا

ورغم أن الوضع بدأ يتحسن مع هطول الأمطار على الساحل التركي حيث 13 حريقًا كان لا يزال مشتعلا، السبت، منذ 200 يوم، فإن الحرائق تتزايد في اليونان، وما زالت تغذيها رياح عاتية في بعض الأماكن.
وأتت الحرائق على أكثر من 30 ألف هكتار من الأراضي في اليونان خلال الأيام الأخيرة، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي وهو هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
وكان 1450 إطفائيًا يونانيًا بمؤازرة تعزيزات من دول أخرى، يواصلون معركتهم الشرسة لمكافحة خمسة حرائق كبرى في جزيرة إيفيا الواقعة على مسافة 200 كيلومتر شرق أثينا، وثلاثة حرائق في شبه جزيرة بيلوبونيز إلى الغرب، وفق هيئة الإطفاء. وأحصت السلطات اليونانية 154 حريقا، 64 منها كانت ما زالت نشطة مساء الجمعة.
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