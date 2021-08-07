ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. ويشهد إقليم «أوريستانو» على الساحل الغربي من الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط حرائق غابات هائلة، تسبب أضرارا على نطاق واسع، ويسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي يصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية جفافا في مختلف أنحاء الجزء الجنوبي من إيطاليا، مما يؤجج الحرائق. وكانت إدارة الإطفاء قد أعلنت أنه تم استدعاء رجال إطفاء والاستعانة بطائرات أطفاء حرائق لمواجهة 395 حريقا، اندلع معظمها في صقلية وكالابريا.
ومن المرجح أن يواجه جنوب إيطاليا مزيدا من درجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 أشهر طوارئ لحرائق غابات صقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.