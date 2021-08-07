6 أشهر طوارئ لحرائق غابات صقلية

أعلنت الحكومة الإقليمية في صقلية حالة طوارئ وأزمة لمدة ستة أشهر، بسبب الحرائق الهائلة، التي تشتعل في الجزيرة، منذ نهاية يوليو الماضي، وذكر رئيس الإقليم، نيلو موسوميسي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي، وظروف الطقس غير الطبيعية، سوف تظل تمثل خطرا في الأسابيع المقبلة. وفي الوقت نفسه، في ساردينيا، تحدثت فرق الإطفاء في إقليم «أوريستانو» عن حريق اندلع في موقع سياحي صباح السبت، ومنعت فرق الإطفاء الحرائق من الامتداد إلى المنطقة الزراعية المجاورة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. ويشهد إقليم «أوريستانو» على الساحل الغربي من الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط حرائق غابات هائلة، تسبب أضرارا على نطاق واسع، ويسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي يصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية جفافا في مختلف أنحاء الجزء الجنوبي من إيطاليا، مما يؤجج الحرائق. وكانت إدارة الإطفاء قد أعلنت أنه تم استدعاء رجال إطفاء والاستعانة بطائرات أطفاء حرائق لمواجهة 395 حريقا، اندلع معظمها في صقلية وكالابريا.

ومن المرجح أن يواجه جنوب إيطاليا مزيدا من درجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام المقبلة.