لبنان: إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان إحباط عملية تهريب أكثر من مليوني حبة «كبتاجون» مخدرة، وطنين من «الحشيشة»، كانت في طريقها للخارج عبر مرفأ بيروت، وذلك في عملية نوعية، تم خلالها توقيف 3 متورطين.

وفي بيان لها، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة: «في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لكشف شبكات الاتجار في المخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن عملية يتم التحضير لها، لتهريب كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاجون إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت».

وأوضحت: «على أثر ذلك، كثفت شعبة المعلومات استقصاءاتها وتحرياتها، ونتيجة الجهود الاستعلامية والتقنية، تمكنت من تحديد مكان وجود الشحنة في مرفأ بيروت، ووضعها تحت المراقبة، وهي عبارة عن شاحنة نوع «مرسيدس actros»، على متنها 3 مولدات كهربائية. كما تم تحديد كامل هويات أفراد شبكة التهريب، والرأس المدبر للعملية، ومن بينهم: «م. ش.» (من مواليد 1969 - لبناني)، و«ر. ش.» (من مواليد 1988 - لبناني)، و«م. ب. ش.» (من مواليد 1996 - سوري)».