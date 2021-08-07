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الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب من سورية

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أعلن الجيش الأردني في بيان أنه قتل مهربا، وجرح آخرين لم يحدد عددهم حاولوا التسلل من سوريا إلى المملكة الأردنية وتهريب كمية كبيرة من المخدرات والذخيرة، ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إنه «تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى قتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم ولاذ الباقي بالفرار إلى داخل العمق السوري».

وبحسب المصدر تم ضبط «كميات كبيرة من المواد المخدرة وكمية من مخازن الذخيرة وجهاز اتصال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».

وأكد أن الجيش الأردني «سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني»، وكان الجيش الأردني أعلن في 19 مايو الماضي أنه قتل ثلاثة مهربين من أصل 11 حاولوا التسلل من سوريا إلى المملكة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات وأسلحة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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