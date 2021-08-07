الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب من سورية

وبحسب المصدر تم ضبط «كميات كبيرة من المواد المخدرة وكمية من مخازن الذخيرة وجهاز اتصال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».
وأكد أن الجيش الأردني «سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني»، وكان الجيش الأردني أعلن في 19 مايو الماضي أنه قتل ثلاثة مهربين من أصل 11 حاولوا التسلل من سوريا إلى المملكة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات وأسلحة.
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