معارك بين فصائل الحركة الشعبية في جنوب السودان

اندلعت معارك طاحنة السبت بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، كما أعلن الناطق العسكري باسمها في بيان. واندلعت الاشتباكات بعدما أعلن خصوم مشار هذا الأسبوع أنهم عزلوه من رئاسة الحزب وجناحه العسكري.

وقال الكولونيل لام بول غابريال إن جنودا بقيادة الجنرال سيمون غاتويتش دوال المنافس في الحزب شنوا هجوما على رجال مشار الذين «صدوا المعتدين».

وأضاف أن قوات مشار قتلت جنرالين بارزَين وأكثر من 27 من جنود «العدو» وفقدت من جهتها ثلاثة رجال. ولم يتم التأكد من صحة القتال بشكل مستقل ولم يكن هناك رد فوري من غاتويتش دوال. وقال قادة الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة مشار، إنهم عزلوا المتمرد الذي استحال سياسيا لفشله في تمثيل مصالحهم. وقد تشكل الاشتباكات ضغطا على الاتفاق الهش المبرم في 2018 وتم التوصل إليه لتقاسم السلطة بين مشار وخصمه القديم الرئيس سلفا كير.