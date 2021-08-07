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إيطاليا توقف زعيمة إحدى أشهر عصابات المافيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات الإيطالية أوقفت، اليوم السبت، زعيمة إحدى أشهر عصابات المافيا العائلية في منطقة نابولي، أثناء محاولتها السفر إلى إسبانيا.

وتعرف ماريا ليتشاردي، البالغة 70 عاما، باسم «لا بيكوليتا» أي «المرأة الصغيرة» بسبب قصر قامتها، وهي شقيقة جينارو ليتشاردي، المؤسس الراحل لعصابة كامورا العائلية في ضواحي سكامبيا وسيكونديليانو.
وسبق أن أمضت ليتشاردي ثماني سنوات في السجن، وأطلق سراحها في ديسمبر 2009 بحسب تقارير إعلامية، قبل أن تتولى إدارة عمليات العصابة العائلية.
وذكرت وكالات أنباء محلية أن السلطات الإيطالية أوقفت ليتشاردي في مطار «تشامبينو» في روما قبل رحلة إلى إسبانيا حيث تعيش ابنتها.
وهي متهمة بارتكاب أعمال مافيوية وعمليات ابتزاز وتلقي أموال بطريقة غير مشروعة والتزوير في مزادات علنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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