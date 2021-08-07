صور.. حرائق الغابات تستعر قرب أثينا لليوم الخامس

ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت النيران التهام الأخضر واليابس في بلدة خارج العاصمة اليونانية أثينا مع استمرار حرائق الغابات في أنحاء اليونان، اليوم السبت، لليوم الخامس على التوالي.

ودفع حريق على جبل "بارنيثا" على مشارف أثينا الآلاف لترك المكان منذ مساء الخميس، بينما تواجه فرق الطوارئ الرياح ودرجات الحرارة العالية وهي تكافح لاحتواء النيران.

معلم أكروبوليس الأثري في أثينا يغطيه دخان حرائق الغابات

وخلال الليلة الماضية، اندفعت ألسنة اللهب بفعل قوة الرياح إلى بلدة "ثراكوماكدونيس" حيث احترقت منازل. وطلبت السلطات من السكان إخلاء المكان لكن لم ترد أنباء عن إصابة أحد.

وقال ثاناسيس كالوديس أحد سكان البلدة إن الوضع "بالغ السوء". وأضاف "اليونان كلها احترقت".

يوناني يحاول إطفاء النيران في منزله

وبعد أن زار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المركز الرئيسي لمكافحة الحرائق في أثينا اليوم السبت، وصف ما يحدث بأنه "صيف مرعب"، مضيفاً أن الأولوية لدى الحكومة هي "حماية الأرواح البشرية أولاً وأخيراً".

واشتعلت النيران في أجزاء كثيرة من اليونان في وقت تواجه فيه أسوأ موجة حارة منذ أكثر من 30 عاماً، وانتشرت الحرائق عبر عشرات الآلاف من الأفدنة في الغابات ودمرت منازل ومحلات وأودت بحياة العديد من الحيوانات.

وتجاوزت درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية طوال الأسبوع.

وقبل أيام، حذرت خدمة "كوبرنيكوس" لرصد الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي من أن البحر المتوسط صار نقطة ساخنة لحرائق الغابات نظراً لموجة حرارة تهدد بنشوب المزيد من الحرائق والتلوث الدخاني في أنحاء المنطقة.

ويشارك أكثر من 700 من رجال الإطفاء في اليونان، من بينهم تعزيزات من دول أخرى، في جهود إطفاء الحريق يدعمهم الجيش وطائرات رش المياه.

وتجاوزت درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية طوال الأسبوع.

وكافحت السلطات أكثر من 400 حريق في غابات بأنحاء البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ولا يزال أعنفها مستعراً في شمال أثينا وفي جزيرة "إيفيا"، ثاني أكبر جزر اليونان، وبمناطق في شبه جزيرة "بيلوبونيز" تشمل ماني وميسينيا وأوليمبيا القديمة، موقع أول دورة ألعاب أولمبية.