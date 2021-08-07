الهند توافق على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون اند جونسون

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2021 7:27 مساءً

أقرت السلطات الهندية الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 المكون من جرعة واحدة الذي تنتجه شركة جونسون اند جونسون، لكن الشركة قالت إن من السابق لأوانه تحديد إطار زمني للتسليم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كانت الشركة قالت يوم الجمعة إنها تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها. وأضافت أنه سيتم إرسال اللقاح إلى الهند من خلال اتفاقية توريد مع شركة بايولوجيكال إي المحلية لتصنيع اللقاحات.

وقالت الشركة في رد بالبريد الإلكتروني على رويترز “في حين نتطلع إلى الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية فإن من السابق لأوانه التكهن بمواعيد تسليم لقاحنا”.

وأقرت السلطات الهندية حتى الآن استخدام اللقاحات التي أنتجتها أسترا (SE:1212) زينيكا وبهارات بيوتيك ومعهد جاماليا الروسي ومودرنا.

ورغم الموافقة على لقاح مودرنا في يونيو حزيران لم تصل أي جرعة إلى البلاد بسبب خلاف يتعلق بالحماية القانونية التي طلبتها الشركة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت جونسون اند جونسون توصلت إلى اتفاق مع الحكومة بشأن هذا الخلاف. وإلى الآن لم تطلب شركة فايزر (NYSE:PFE) وهي أمريكية أيضا موافقة على استخدام لقاحها في الهند.

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا في أنحاء العالم 200 مليون في وقت سابق من الأسبوع الماضي وفقا لإحصائيات رويترز. وتهدد سلالة دلتا الأشد عدوى المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة وتشكل عبئا على أنظمة الرعاية الصحية.

وتسجل الهند ما يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف حالة إصابة بالسلالة الجديدة يوميا منذ يوليو تموز. وحذرت الحكومة الاتحادية من أن الخطر لا يزال قائما رغم تراجع الحالات التي كانت قد وصلت إلى 400 ألف حالة في ذروة الموجة الثانية الفتاكة.

واستخدمت الهند 501 مليون جرعة لقاح، وهو أكبر عدد من الجرعات المستخدمة في دولة في العالم بعد الصين، لكن أكثر قليلا من عشرة بالمئة من سكانها تلقوا الجرعتين.