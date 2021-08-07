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الاتحاد الأوروبي: نتطلع للعمل عن كثب مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى اليمن

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محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلُّعه للعمل عن كثب مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن "هانس غروندبيرغ".

 

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن التعيين يأتي تقديراً مستحقاً لتفاني "غروندبرغ" الفائق وجهوده الحثيثة لقضية السلام في اليمن خلال السنوات الماضية، كسفير للاتحاد الأوروبي في اليمن.

 

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع المجتمع الدولي من أجل حل سياسي مستدام وشامل لأزمة اليمن.

 

ويوم أمس، أبلغت الأمم المتحدة الحكومة بتعيين الدبلوماسي السويدي "هانز جرندبرج" كرابع مبعوث لها خلفا لمارتن غريفيث المنحدر من أصل بريطاني

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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