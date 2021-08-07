اخبار العالم

فلسطين.. 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. 136 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلطسينة مي الكيلة اليوم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و33 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

وبلغ إجمالي عدد المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس 608,155 في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 423,340 تلقوا جرعتي اللقاح.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا