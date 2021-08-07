فلسطين.. 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلطسينة مي الكيلة اليوم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و33 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبلغ إجمالي عدد المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس 608,155 في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 423,340 تلقوا جرعتي اللقاح.