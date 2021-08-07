الكويت تجدد التأكيد على موقوفها المساند لوحدة واستقرار اليمن

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

جددت الكويت التزامها المبدئي والثابت بالوقوف مع وحدة وأمن واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن.



وشدد وزير الخارجية الكويتي الدكتور احمد ناصر الصباح في اتصال مع المبعوث الأممي الجديد الى اليمن هانس غروندبرغ على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام في اليمن والمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن وزير الخارجية تأكيد بلاده على دعم الاجراءات والجهود التي سيقوم بها المبعوث الأممي في هذا الإطار.