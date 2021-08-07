شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات.. عمليات إخلاء ومشاهد مأساوية في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دفعت حرائق الغابات الشعب اليوناني لبذل أقصى حدود طاقاته، بحسب تقارير إعلامية.

وظهر ذلك بصفة خاصة في شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة إيوبيا، حيث كافح المواطنون العديد من ألسنة اللهب لأن عمل قوات الإنقاذ الرسمية ما يزال يركز بشكل أساسي على الحرائق في شمال العاصمة أثينا المكتظة بالسكان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مشاهد مأساوية من جميع جبهات اشتعال النيران.

وحاول عشرات الرجال بعد ظهر اليوم السبت حماية بلدة نيموتا في شبه جزيرة بيلوبونيز والتي تم إخلاؤها بالفعل (أي البلدة).

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "إي آر تي" صورهم وهم مجهزون فقط بخراطيم مياه الحدائق، ويقفون أمام النيران التي يبلغ ارتفاعها عدة أمتار.

وظهرت الجرارات وهي تمر عبر دخان كثيف لنقل المياه، بينما حلت النيران بالمكان في غضون ثوان بعد أن غيرت اتجاهها.

وحتى الآن تم إخلاء 39 قرية في جزيرة إيوبيا، وبعد ظهر اليوم السبت كانت هناك تعليمات مماثلة بالإخلاء أيضا للقرى الأخرى عبر الرسائل القصيرة لخدمات الطوارئ.

وذكرت صحيفة "تو بروتو تيما" المحلية أن خفر السواحل اليوناني مستعد لإنقاذ الناس عبر مياه البحر في حال قطعت النيران الطريق البري.