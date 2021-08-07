الإمارات تؤكد دعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت دولة الإمارات بتعيين هانس جروندبرغ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن.

وأكدت، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" دعمها كافة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت الوزارة التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.





ولاقى تعيين السويدي هانس جروندبرغ مبعوثا أمميا إلى اليمن، ترحيبا عربيا ودوليا وآمالا في الوصول لحل دائم للصراع.

والجمعة، أعربت الخارجية الأمريكية عن تطلعها للعمل عن كثب مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن للوصول إلى حل دائم للصراع في البلاد.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عن تطلعه أيضا للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.