مقتل وإصابة 6 عسكريين صوماليين في تفجير إرهابي وسط البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل عسكري صومالي وأصيب 5 آخرين، اليوم السبت، في تفجير إرهابي بمحافظة مدغ وسط الصومال.

وبحسب وسائل اعلام صومالية، نجم الانفجار عن تفجير عبوة ناسفة زرعت جانب الطريق.

وأفادت المصادر نفسها بأن العبوة أصابت مركبة عسكرية أثناء عبورها في منطقة ريفية بين بلدتي وسيل وشبيلو جنوبي محافظة مدغ.

وأشارت التقارير أن مسلحين من حركة الشباب قاموا بزرع عبوات ناسفة في المناطق التي تم تحريرهم مؤخرا.

وفي هذه الأثناء، لم تعلق السلطات الصومالية على الهجوم، بينما لم تتبن حركة الشباب التفجير.

ويقوم الجيش الصومالي إلى جانب قوات ولاية غلمدغ بعمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ شهر.