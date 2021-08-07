شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلطسينة مي الكيلة اليوم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و33 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبلغ إجمالي عدد المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس 608,155 في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 423,340 تلقوا جرعتي اللقاح.