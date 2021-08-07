ماذا قال الرئيس التونسي خلال استقباله قرقاش؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، للدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثناِئية بين البلدين إلى أعلى المراتب لخدمة المصلحة المشتركة للشعبين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، اليوم السبت، لمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على رأس وفد إماراتي رفيع.

كما وجه سعيد، خلال اللقاء، الشكر للإمارات قيادة وشعبا على موقفها النبيل بالتضامن معنا في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي نمر به.

وأكد أن بلاده اتخذت التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف الحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها.

بدوره قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: "تشرفت بمقابلة الرئيس التونسي وثمنت العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين".

وأضاف الدكتور أنور قرقاش: أطلعني الرئيس التونسي على وضع بلاده الحالي وجهوده لحمايتها والتصدي لجائحة كورونا والتعامل مع المشهد الاقتصادي.

وأكد على ثقة دولة الإمارات بقدرة الرئيس التونسي على عبور هذه المرحلة وحماية بلاده من كل ما يهددها.

وأبدى المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات استعداد بلاده لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزا لما يجمع البلدين من روابط تاريخية.