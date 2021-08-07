شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي لحقت بزوجها الراحل الفنان سمير غانم، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفنانة الراحلة، داعين الله أن يتقبلها من الصالحين.

يذكر أن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، أعلن اليوم السبت، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".