شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بـ"النواب" تهنئ فريال أشرف وتشيد بدعم القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالتهنئة للجميع المصريين بفوز لأعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020، معتبرة ذلك انجاز تاريخي في ظل رعاية غير مسبوقة للرياضة المصرية والرياضيين من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت لجنة الشباب بمجلس النواب في تصريحات صحفية اليوم أن الانجاز الذي حققته فريال أشرف يأتي استمرارا لتفوق المراة المصرية في كل المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية التي أعطت المراة حقوق لم تشهدها من قبل موجها التهنئة لها وللاعب احمد الجندي صاحبة الفضية الثانية للفراعنة في الألعاب الأولمبية بعدما اقتنص أحمد الجندي الفضة في الخماسي الحديث.

وأشادت بحصول مصر على 6 ميداليات في طوكيو 2020 وهي تعد اعلي حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر لافتا الي ان نتائج مصر رفعت تصنيفا العالمي اكثر من ٣٠ مركز بعد حصولنا علي ذهبية وفضية.