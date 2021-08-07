شكرا لقرائتكم خبر عن إرادة جيل يهنئ المصريين بحصد ميدالية ذهبيه بطوكيو.. ويوجه الشكر لمنتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب إرادة جيل برئاسة تيسير مطر رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الشعب المصرى والوسط الرياضى بحصد ميدالية ذهبية وأخرى فضية فى أولمبياد طوكيو 2020، موجها التحية لمنتخب مصر لكرة اليد رغم خساراته أمام اسبانيا.

وقال محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، إن ما تحقق اليوم من البطلة فريال أشرف بحصد ميدالية ذهبية فى الكاراتيه يعد إنجازا مشرفا وأيضا حصد ميدالية فضية من البطل أحمد والجندى فى الخماسى الحديث يمثل فخرا لكل المصريين خاصة أن ترتيب مصر أصبح رقم 53 فى حصد الميداليات بعد أن كان فى المرتبة 89، ووجه تحية باسم قيادات وشباب حزب ارادة جيل لأبطال اولمبياد طوكيو.

كما وجه حزب إرادة جيل رسالة تحية وتقدير لجميع لاعبى منتخب كرة اليد رغم خسارته أمام منتخب اسبانيا بفارق هدفين فى أولمبياد طوكيو، وأكد محمد تيسير مطر أن الأداء القوى لمنتخب اليد أبهر العالم ونفتخر به جميعا.

وقال أن لاعبى منتخب كرة اليد رغم الخسارة إلا أنهم نالوا إعجاب وتقدير العالم وهو يتابع الأداء القوى والمشرف لهم فتحية إلى كل اللاعبين والجهاز الفنى وأتحاد لعبة كرة اليد".