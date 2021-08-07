59 وفاة و7973 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 19 ألفا و146 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 7973 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و704 آلاف و 363 وإصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 9112 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 520 ألفاً.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 35 ألفاً و77 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 13 مليوناً و417 ألفاً و517.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليونين و115 ألفاً و456 شخصاً.