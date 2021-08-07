السيسي يجدد التأكيد على دعم بلاده للعراق في مواجهة التحديات كافة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، التأكيد على دعم بلاده للعراق في مواجهة التحديات كافة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.



وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "السيسي استقبل، وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، وبحثا عددا من القضايا والملفات العربية والتعاون الثنائي العسكري بين البلدين".

وحسب البيان، أكد السيسي، حرص بلاده على التعاون مع العراق في جميع المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

وأضاف البيان أن سعدون "نقل رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر".

وثمن الكاظمي، في رسالته، دعم مصر للعراق في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كان الرئيس المصري قد زار العراق أواخر يونيو/حزيران الماضي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية مع العراق والأردن، وناقشت القمة تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث وتجسيدها على أرض الواقع من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية، واتفق القادة الثلاث على تعزيز التنسيق في المجال الأمني والاستخباري ومجال مكافحة الإرهاب.