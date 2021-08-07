نهيان بن مبارك يلتقي الرئيس الإيراني في طهران.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

التقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، على رأس وفد دولة الإمارات بالعاصمة طهران الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.



ونقل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الإيراني وتهانيهم بمناسبة تقلده منصبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقلت "وكالة الأنباء الإيرانية" عن رئيسي إعرابه عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين.