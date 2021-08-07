كورونا يتفشى مجددا فـي آسيا .. وسلالة من كولومبيا تصل بلجيكا

■أميركا تصل إلى تطعيم نصف الشعب

■ وزراء الصحة الألمان يحذرون من التخلي المبكر عن الاحترازات

■ اليمن يسجل أكبر عدد إصابات يومية

بكين ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

تفشى فيروس كورونا مجددا في آسيا مع تزايد عدد الحالات في الصين، حيث تشكل سلالة دلتا المتحورة تحديا للمناطق التي حققت أكبر نجاح في احتواء الآثار الاقتصادية لمرض كوفيدـ19، وفرضت دول آسيوية إغلاقا تاما مجددا، وسجلت أخرى أعلى معدلات للوفيات في العالم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، فيما وصلت سلالة من كولومبيا إلى بلجيكا لتؤدي إلى وفاة 7 في دار مسنين.

وسجلت الصين 101 إصابة الجمعة، في أكبر زيادة يومية خلال أكثر من ستة أشهر، وتعهدت بالتوسع في صادرات اللقاح المضاد للفيروس بشكل كبير.

وفي الولايات المتحدة، تدرس إدارة الرئيس جو بايدن استخدام سلطات تنظيمية اتحادية والتهديد بسحب أموال اتحادية من مؤسسات لدفع الأميركيين للحصول على تطعيم.

إلى ذلك توفي سبعة نزلاء في دار مسنين ببلجيكا بعد إصابتهم بالسلالة الكولومبية من فيروس كورونا المستجد على الرغم من تلقيهم جرعات التطعيم كاملة، وذلك حسبما قال فريق متخصص في علم الفيروسات أجرى الفحوص.

وتم رصد السلالة التي نشأت في كولومبيا ويطلق عليها اسم(بي.621.1) في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة لكن حالات الإصابة بها في أوروبا نادرة.

وقال مارك فان رانست، خبير الفيروسات بجامعة لوفين التي أجرت الفحوص على السلالة التي رُصدت في دار المسنين، إن السبعة الذين توفوا في الدار الواقعة في بلدة زافينتيم بجوار بروكسل كانوا في الثمانينيات أو التسعينيات من العمر وكان بعضهم في حالة صحية سيئة بالفعل. وتعليقا على وفاة النزلاء رغم تلقيهم جرعات التطعيم كاملة، قال فان رانست “إنه أمر مثير للقلق”. يأتي ذلك فيما تم حتى الآن تطعيم نصف الشعب الأميركي ضد فيروس كورونا تطعيما كاملا.

وقال ساويرس شاهبار أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض إنه تم إعطاء حوالي 821 ألف جرعة لقاح يوم الخميس، ما يعني أنه تم الوصول إلى عتبة 50% من عدد السكان في الولايات المتحدة حتى الآن. من جانبه حذر رئيس مؤتمر وزراء الصحة في الولايات الألمانية ، ووزير الصحة في ولاية بافاريا، كلاوس هوليتشيك، من التخلي المبكر عن إجراءات مكافحة الوباء.

من جانبه سجل اليمن أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد شهور من انحسار الإصابات.