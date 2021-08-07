تونس تضع قياديا فـي «النهضة» تحت الإقامة الجبرية

تونس ـ رويترز: قال مسؤول بحركة النهضة في تونس إن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في حزب النهضة والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب وراء ذلك، وهو قرار نددت به النهضة ووصفته بأنه يمس الحريات.

وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020. وهو من الوجوه البارزة في النهضة.

وهذا أول إجراء ضد أحد قيادي النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها انقلاب.

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