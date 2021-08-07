'لكي لا يتعرضوا لمحاسبة قانونية'.. المرور تنوه لأصحاب المركبات

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تنويهاً بشأن تجوال المركبات بدون لوحات تسجيل او لوحات ورقية.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "يمنع منعاً باتاً تجوال المركبات بدون لوحات تسجيل او لوحات ورقية حيث باشرت مفارزنا بالمحاسبة المشددة وحجز المركبات المخالفة لحين اكمال اجراءات تسجيلها و تثبيت اللوحات".



ودعت المواطنين، إلى "الالتزام التام ومراجعة مجمعات التسجيل لإكمال اجراءات تسجيل وتثبيت لوحات مركباتهم لكي لا يتعرضو للمحاسبة القانونية".