البوسنة تحبط تهريب بنادق رشاشة وذخيرة إلى فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت الشرطة البوسنية عملية تهريب بنادق رشاشة ومخازن ذخيرة إلى فرنسا، وذلك بحسب بيان للنيابة العامة السبت.

وألقت الشرطة القبض على مواطن بوسني يبلغ من العمر 41 عاما على الحدود في بلدة أوراسيي على الحدود الكرواتية، وبحوزته 12 بندقية رشاشة كانت مخصصة للسوق الفرنسية السوداء، ضمن عمليات تنظمها جماعة خارجة عن القانون، وفق البيان.



ونظمت الجماعة عمليات تهريب أسلحة عبر سيارات، بالتنسيق مع مسؤولين عن إعادة بيع هذه الأسلحة في السوق الفرنسية غير الشرعية.

وتعتبر السلطات الفرنسية منطقة البلقان التي تشكل البوسنة جزءا منها، أحد المصادر الرئيسية للأسلحة التي تستخدم في أوساط الجريمة المنظمة في البلاد.

ويمد مهرّبو أسلحة من البلقان جماعات إجرامية في دول أوروبية أخرى، واستخدمت هذه الأسلحة في بعض الأحيان في هجمات، منها في فرنسا.

وخلال الهجمات الإرهابية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي خلفت 131 قتيلا في باريس وسان دوني، كان منفذو الهجوم يحملون بنادق زاستافا، وهي أسلحة رشاشة يوغوسلافية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2015، كان منفذو الهجوم على مقر صحيفة شارلي إيبدو مزودين قاذفة صواريخ من البلقان.

وتقدّر وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) أن هناك ما بين ثلاثة وستة ملايين سلاح ناري متداولة في غرب البلقان، وهي منطقة دمرتها العديد من الحروب خلال التسعينات.