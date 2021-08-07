أردوغان والمشري.. عصبة الشر والخراب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يجيد الدفاع إلا عن أردوغان والوجود التركي في ليبيا.. طالب ببقاء المرتزقة في بلاده، فجاءه الرد حازما، من أحذية الليبيين وعجلات سياراتهم.

حرائق الغابات.. مستشار أردوغان يتفادى الانتقادات باتهام اليونان

الإخواني خالد المشري، رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، رافق الرئيس التركي على أسفلت الطرقات، وتحت أقدام الليبيين.

سفارة أردوغان في بنجلاديش.. وكر تجسس على المعارضين

موجة غضب عمت مناطق الشرق والوسط، أحرق المحتجون خلالها العلم التركي، ووضعوه في حاويات القمامة، مطالبين بإجلاء القوات التركية من ليبيا، وإخراج المرتزقة.