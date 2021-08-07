حرائق الغابات.. مستشار أردوغان يتفادى الانتقادات باتهام اليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما تخوض اليونان وتركيا معركة صعبة ضد الحرائق، أدلى مستشار الرئاسة التركية، مسعود حقي جاشين بتعليقات غريبة ضد أثينا.

وعبر "سي إن إن ترك"، المنصة التي دائما ما يختارها لتوجيه التهديدات والاتهامات ضد اليونان، اتهم حقي، أثينا، بالوقوف وراء الحرائق في تركيا، بحسب ما نقلته صحيفة "جريك تايمز" اليونانية.



وزعم مستشار رجب طيب أردوغان أن اليونان استخدمت في الماضي أعضاء بحزب العمال الكردستاني لإشعال النيران في أنطاليا ومناطق سياحية أخرى، مضيفًا: "ألقي القبض عليهم وتمت معاقبتهم".

كما قال مستشار أردوغان إن الاقتراح الأخير الذي قدمه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لمساعدة تركيا كان نفاقًا، واصفًا إياه بـ"تكتيك المافيا".

وأضاف: "يمكنني القول إن اليونان بالتأكيد وراء هذا العمل.. لماذا؟ الناتو والاتحاد الأوروبي لا يعطونا طائرات".

وأشار إلى أن "عرض اليونان إرسال طائرة عندما كان تشتعل النيران لديها، كان تكتيك مافيا".

والخميس، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكدميرلي، السيطرة على 180 حريقًا في 38 مدينة خلال الأيام التسعة الأخيرة.

وقال باكدميرلي، في تغريدة له على موقع إن "جهود السيطرة على 12 حريقًا في غابات 5 ولايات ما زالت مستمرة".

وأرفق الوزير التغريدة برسم توضيحي يتضمن معلومات عن الحرائق المستمرة في الولايات الخمس، وهي أنطاليا وأيدن ودنيزلي وإسبارطة وموغلا.

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 9 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق، الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر.