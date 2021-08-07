مليشيات الحوثي تفرض منهجا طائفيا على "تلاميذ المدارس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت مليشيات الحوثي الانقلابية طباعة منهج تعليمي طائفي للصفوف الدراسية الابتدائية بمناطق سيطرتها، ضمن خطوات تغيير شامل للمنهج اليمني.

ولم تكتف مليشيا الحوثي بتزوير مناهج التعليم وتفخيخها بمفاهيم طائفية ومذهبية تستهدف بناء جيل غير سوي، بل تجاوزت ذلك إلى تغيير شامل لكل المناهج ابتداء من العام الجاري.

وأعلنت قيادات حوثية، مساء الجمعة، الانتهاء من إعداد نسخة جديدة من كتب مادة اللغة العربية للصفوف من (الأول إلى السادس) في توجه لاعتماد مناهج الحوزات والمعسكرات الصيفية الحوثية لمدارس التعليم العام.

ونشر أحد قيادات المليشيا، الذي شارك في إعداد المنهج، صورة لكتاب اللغة العربية للصف الثاني من التعليم الأساسي وعلى غلافه الرئيسي بيت شعري يتحدث عن الحرب والموت ومواصلة مسيرة الدمار الحوثية في اليمن.





وتتبعت ”الخليج 365” تغريدات القيادي الحوثي الذي شارك في إعداد المنهج على حسابه في تويتر ، ولوحظ نشره فكرا طائفيا متطرفا لا يختلف عن أكثر المرجعيات تطرفا في إيران.



ويكفر القيادي الحوثي كل من يصفهم بـ"الوهابيين" وهو تصنيف طائفي يعتبر كل من يعارض الفكر الحوثي والشيعي كافرا وخارجا عن ملة الإسلام.



ولم يتورع هذا القيادي الحوثي المتطرف عن نشر الشتائم لعلماء سنة معروفين ومرجعيات بشكل مباشر يفضح تطرفه الطائفي، وهو ما يعني أن كل هذا الفكر الطافح بالتطرف سيذهب لعقول الطلاب الصغار في المرحلة الابتدائية.

ويشكل المنهج الجديد الذي تعد المليشيا لطبعه وتوزيعه في المدارس تهديدا خطيرا للمجتمع اليمني والأجيال التي سيتم تفخيخها من خلال إجبارها على تلقي معارف ومفاهيم موجهة كانت في السابق ملازم للحوزات الطائفية خارج نظام التعليم.

ويدير التعليم في مناطق سيطرة المليشيا لجنة طائفية برئاسة يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.