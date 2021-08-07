غداة اشتباكات مليشيات ليبية.. نائب المنفي: الانتخابات طريق الأمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أهمية إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد للوصول بليبيا إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اللافي، اليوم السبت، بعمداء وأعضاء بلديات منطقة ورشفانة غربي ليبيا، وأعضاء المجلس الاجتماعي، لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة، والتأكيد على أهمية تكاتف الجهود لضمان استقرارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



المصالحة

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أكد المجتمعون على دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر/كانون الأول القادم.





واستعرض المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لا سيما الجانب الصحي والزراعة والكهرباء.

اشتباكات مليشيات

ويأتي لقاء اللافي بأعضاء منطقة ورشفانة غداة اشتباكات مسلحة شهدتها طرابلس، بين مليشيات عائلتي الفهاره وأبناء بالنصر في منطقة الجديدة، ما أسفر عن وقوع إصابات.





وبحسب مصادر ”الخليج 365”، فإن المليشيات تبادلت إطلاق الرصاص والقواذف الثقيلة والمتوسطة، وسط فزع للمواطنين المدنيين في المناطق السكنية.

ويستمر صراع المليشيات في الغرب الليبي للسيطرة على المزيد من مناطق النفوذ، في ظل فوضى السلاح السائدة.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية، خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.





ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا وبعثات دبلوماسية بالخارج.