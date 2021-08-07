تنظيم داعش الارهابي يختطف 5 مدنيين شمالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد شهود عيان اليوم السبت بأن تنظيم داعش اختطف 5 مدنيين عراقيين بعد أن أقام نقطة تفتيش وهمية على الطريق بين محافظة أربيل وقضاء مخمور، بشمالي العراق، وأصاب مدنيين اثنين اثناء هروبهما من قبضته.



وقال أحد الجريحين بعدما تمكن من الوصول إلى مستشفي اربيل مساء أمس الجمعة، لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ) إن "9 مدنيين من أهالي قرية كندار الذين كانوا يستقلون سياراتهم عائدين من محافظة أربيل إلى قريتهم وقعوا في سيطرة وهمية لمسلحي داعش".

وأضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "أربعة من المختطفين تبادلوا إطلاق النار من أسلحتهم الشخصية عند معرفتهم أن السيطرة تابعة لداعش وتمكنوا من الفرار، وأصيب اثنان منهم".

وتقع قرية كندار، وهي قرية مختلطة، سكانها من الكرد والعرب، في المنطقة الفاصلة بين مواقع قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في قضاء مخمور جنوب أربيل.

وأشار المصاب إلى أن مسلحي داعش اختطفوا خمسة مدنيين (كرديين وثلاثة من العرب) من أهالي القرية، وغادروا منطقة السيطرة إلى جهة مجهولة.

وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن "عمليات تعقب مسلحي داعش والمختطفين المدنيين الخمسة متواصلة منذ ليلة امس".