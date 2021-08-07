السلطات الروسية تعلن أن أكثر من 250 من حرائق الغابات لا تزال مستعرة اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 250 من حرائق الغابات لا تزال مستعرة اليوم السبت، مما تسببب في تدمير أكثر من ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي.



وقالت سلطة حماية الغابات إن عمليات مكافحة الحرائق جارية في 180 منطقة متضررة تبلغ مساحتها حوالي 1.3 مليون هكتار.

وأضافت أنه لا يتم اخماد الحرائق الأخرى المشتعلة في المناطق التي يصعب الوصول إليها نظراً لعدم وجود خطر على البشر.

واشتعلت النيران بشدة بشكل خاص في جمهورية ساخا في منطقة سيبيريا، المعروفة أيضًا باسم ياقوتيا، في شمال شرق روسيا وتم إعلان حالة الطوارئ.

وتم إعلان حالة الطوارئ في ثماني مناطق.

وفي ياقوتيا، ذكرت وكالة إنترفاكس نقلاً عن وكالة الدفاع المدني أن الحريق امتد باتجاه منطقة سانجار ومرافق تخزين النفط فيها.

وذكرت وكالة تاس الحكومية أن الدخان يغلف نحو 400 قرية في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا.

وقالت سلطات حماية الغابات إنه تم نشر أكثر من 6 الآف و 700شخص في جميع أنحاء البلاد للسيطرة على الحرائق.

وتكافح روسيا أسوأ حرائق غابات منذ قرن.

وأفادت منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) المعنية بسلامة البيئة بأن 14.3 مليون هكتار احترقت في البلاد منذ بداية العام.

وتم تسجيل الرقم القياسي القاتم السابق على مدار قرن في عام 2012، عندما دمرت النيران 16 مليون هكتار من الأراضي.

وقال أليكسي ياروشينكو، خبير الغابات، في جرينبيس: "هذا مرتبط بالتغير المناخي المتزايد، موسم حرائق الغابات يزداد طولاً من الناحية الزمنية، والجفاف صار أكثر تكراراً ويستمر لفترة أطول، ويزداد حدة".

وانتقد ياروشينكو غياب القوانين والتمويل والعاملين من أجل حماية الغابات.

ولطالما قال علماء البيئة إن العديد من الحرائق سببها الإنسان، فرغم التحذيرات، يشعل العديد من الروس النيران خلال التخييم في الغابات الجافة، دون متابعتها.