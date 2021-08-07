وزير الصحة الروسي يعلن أن الموجة الثالثة لكورونا أكثر عدوانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أن الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد أكثر عدوانية بسبب تغير السلالة.



ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال موراشكو للصحافيين: "الموجة الثالثة، بسبب تغير السلالة، أكثر عدوانية وتنتشر بسرعة أكبر بين السكان".

وتم اكتشاف نوع جديد من فيروس "كورونا" في موسكو، وهو سلالة هندية معدلة، في يوليو (تموز) الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في مقابلة مع القناة "الأولى"، عن تطعيم نحو مليون مواطن في سن التقاعد باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال سوبيانين: "اليوم بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا مليون متقاعد في موسكو... لم يتم تسجيل مضاعفات، بل على العكس، هؤلاء الناس، كما نرى، يمرضون بشكل أقل، ومعدل وفيات أقل".