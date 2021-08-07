حتى الآن... إعطاء إجمالي 149.5 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت بيانات لوكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت بأنه تم إعطاء إجمالي 149.5 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.



وأشارت البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البرازيل يقدر بـ2.3 مليون جرعة في اليوم الواحد، ووفقاً لهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر شهرين لتطعيم 75% من السكان بجرعتي لقاح. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البرازيل قبل نحو 28 أسبوعاً.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 1ر20 مليون حالة، بالإضافة إلى 561 ألفا و762 حالة وفاة. ومر عام و23 أسبوعاً منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.