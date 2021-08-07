اخبار العالم

الرئيس السيسى: فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر بالمحافل الدولية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر بالمحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.

 

وقال الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات. 

 فخور بابنتي فريال أشرف، وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

 


377dc6b1-f04d-440e-b79a-e9c9cef9779b

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا