شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر بالمحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات.

فخور بابنتي فريال أشرف، وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".