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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر بالمحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.
وقال الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات.
فخور بابنتي فريال أشرف، وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".
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