شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تقف فى وجه الإخوان وخطاياهم لمواجهة الإرهاب والتطرف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدركت حكومات الدول الأوروبية خطر جماعة الإخوان الإرهابية على المجتمع الأوروبى، والتى تعمل فى غطاء الجمعيات الخيرية والمؤسسات المختلفة والتى تعمل على دعم الإرهاب والتطرف فى مختلف الدول.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن أوروبا تعمل الآن للتصدى للجماعة الإرهابية وكافة المؤسسات التابعة لها، حيث تقوم فرنسا حاليا بوقف قرابة 350 مؤسسة تابعة للإخوان تخضع للرقابة الفرنسية، إضافة إلى النمسا فتحرك البرلمان النمساوى لحظر جماعة الإخوان ومنعهم من ممارسة أى عمل سياسى ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب، كما أقرت ألمانيا قانونا اتحاديا يحظر استخدام شعارات الإخوان.