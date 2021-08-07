أسبوع أخير.. البنوك تتيح 6 خدمات مصرفية مجانًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تقدم كافة البنوك حزمة من الخدمات المصرفية المختلفة أمام العملاء الجدد والقائمين مجانا ودون احتساب أي مصاريف بداية من الشهر الجاري وحتى يوم الأحد بعد القادم بمناسبة مشاركتهم في اليوم العالمي للشباب الذي أدرجه البنك المركزي في مبادرة الشمول المالي أي فتح حساب مصرفي لكل مواطن.

وبدأت البنوك إعلان فتح حسابات مصرفية مجانا بداية من الشهر الجاري ولمدة 15 يوما بمناسبة مشاركتها في اليوم العالمي للشباب وهو ثالث فعاليات البنك المركزي في مبادرة فتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانا خلال العام الجاري، وتقديم عروض وخدمات بنكية للعملاء الجدد بهدف تحفيزهم للانضمام في المنظومة المصرفية.

ويقدم الخليج 365 6 خدمات مصرفية مقدمة من البنوك للعملاء الجدد أو الحاليين مجانا دون احتساب مصاريف:

حساب توفير: تتيح فتح حسابات توفير مجانا دون احتساب مصروفات إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب أمام العملاء الجدد للتعامل عليها بالسحب والإيداع والحصول على فائدة سنوية على رصيده طبقا لقواعد كل بنك.

حساب جاري: تصدر حساب جاري بدون مصروفات أو حد أدنى لفتح الحساب للعملاء الجدد للتعامل عليها بالإيداع أو السحب أو طلب قرض، أو إصدار دفتر شيكات.

كارت خصم مباشر: تصدر البنوك كارت خصم مباشر المرتبط بحساب العميل مجانا للعملاء الجدد للتعامل به بالسحب أو الإيداع من ماكينات الصراف الآلي.

4-المحفظة الذكية على الهاتف المحمول: تتيح الاشتراك على محفظة الهاتف المحمول مجانا سواء للعملاء الجدد أو الحاليين لتمكين العملاء من الدفع الإلكتروني لسداد فواتير الخدمات الشهرية، وكذلك السداد الإلكتروني للمشتريات.

5-الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي: تقدم هذه الخدمة مجانا بدون مصروفات سواء للعملاء الحاليين أو الجدد بهدف تمكينهم على التعامل على حساباتهم إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لأحد الفروع.

6-كارت ميزة مسبق الدفع: يصدر للعملاء الجدد أو الحاليين دون احتساب مصروفات ولا يشترط على العميل فتح حساب مصرفي ويمكنه التعامل به بالسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، أو الدفع الإلكتروني.