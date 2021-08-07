قرارات جديدة من النيابة العامة في واقعة مقتل "بعبع" الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

قررت نيابة بندر الفيوم، اليوم السبت، حبس قاتل "بعبع الفيوم"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار والده لاتهامهم بقتل المجني عليه، بقطع أوردته داخل منزل.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مساعد مدير الأمن بمقتل "حمدي. م. أ" - 45 عامًا، وشهرته "حمدي بعبع" .

كشفت تحريات المقدم محمد سيد دعبس رئيس مباحث قسم الفيوم"ثان" تحت أشراف العميد خالد صلاح مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن خلافًا وقع بين القتيل وبعض تجار الفاكهة على خلفية تهجم المجني عليه على بعض الفتيات الذين ينتمون لأسرة تجار الفاكهه، وهو ما أثار حفيظتهم، وقرروا الانتقام منه.

وأشارت التحريات أن تجار الفاكهة حاصروا المجني عليه داخل أحد المنازل بشارع درب حرازة بمدينة الفيوم، ومزقوا شرايينه بالسكاكين ولم يتركوه إلا بعد التأكد من مفارقته الحياة.

حاصرت قوات الأمن مكان الواقعة وجرى تفريغ الكاميرات الموجودة بالمحال التجارية لتحديد الجناة والقبض عليهم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتي تتولى التحقيق.