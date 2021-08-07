لمواجهة درجات الحرارة.. محافظ أسوان يقرر منع قطع مياه الشرب حتى سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهات لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعدم قطع مياه الشرب أو وقف ضخها من المحطات أو المرشحات من الآن وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم، باستثناء حالات الأعطال والكسر المفاجئ.

وأكد المحافظ، أن هذا الإجراء يأتي مراعاة لارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، وموجات الطقس السيئ من الرياح والعواصف الخماسينية المتواصلة، والعمل على تحقيق الاستقرار المطلوب في ضخ المياه للمنازل والمواقع الخدمية، وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية.