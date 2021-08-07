محافظ بني سويف يستقبل رئيس النقابة العامة للمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المهندس هاني ضاحي رئيس النقابة العامة للمهندسين، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة، لافتتاح ووضع حجر أساس لبعض المشروعات الخاصة بأعضاء نقابة المهندسين الفرعية.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع نقيب المهندسين مجالات التعاون المشترك بين أجهزة المحافظة والنقابة العامة، في تنفيذ عدد من المشروعات، والإشراف الهندسي عليها، وأكد المحافظ على ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية لأعضاء النقابة في تنفيذ المشروعات والمشاركة في إدارة بعض الملفات الهامة، مثل تنفيذ قانون الاشتراطات البنائية الجديد، وملف التصالح والتقنين وغيرها من الملفات التي تستعين المحافظة بخبرات وكوادر النقابة في تنفيذها.

وفي ختام اللقاء جرى تبادل الدروع، ومن المقرر أن يضع محافظ بني سويف ونقيب المهندسين حجر أساس نادي المهندسين بالحي الأول بشرق النيل، وكذا وضع حجر أساس أبراج المهندسين بمنطقة الحمرايا، بجانب افتتاح أعمال تطوير نادي المهندسين بكورنيش النيل، وحضور فعالية تنظهما نقابة المهندسين لتكريم عدد من المهندسين المتميزين.