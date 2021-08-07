القوى العاملة: تحصيل أكثر من مليون جنيه مستحقات مصري توفي بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالسعودية، في تسوية المستحقات المالية لمواطن مصري وافته المنية وهو على رأس العمل بإجمالي 263 ألفاً و486 ريالا سعودياً، أي ما يعادل مليون و104 ألفا و584 جنيها مصريا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفي "محمد.ص.ص.خ"، والذي وافته المنية وهو على رأس العمل، حيث كان يعمل مراقب تشغيل برج الحفر بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال الملحق العمالي كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزير، إن المكتب حصل مستحقات المواطن المصري المتوفي "محمد.ص.ص.خ"، والذي وافته المنية وهو على رأس العمل وديا من الشركة وإرسالها إلى ورثته بمصر، وتم تحويل مبلغ 263 ألفاً و486 ريالا سعودياً أي ما يعادل مليون و104 ألفا و584 جنيها مصريا، إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتي قامت بتحويلها إلى ورثته بمصر.