تدفق حمم مجدداً من فوهة في منطقة بركانية في آيسلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد أيام قليلة من هدوء نسبي، تدفقت حمم مجدداً من الفوهة المركزية في المنطقة البركانية في شبه جزيرة ريكيانس الواقعة جنوب غرب ريكيافيك في آيسلندا.

وذكرت محطة «أر يو في» الإذاعية الآيسلندية أنه كان يمكن رؤية الحمم المتوهجة وهي تدفق مساء أمس الجمعة.

ويبدو أن الثوران سوف يستمر حتى بعد نحو خمسة أشهر. ويقول العلماء الآيسلنديون إنه من غير المحتمل تقدير متى قد ينتهي.

كان الثوران البركاني في شبه جزيرة ريكيانيس قد بدأ في منتصف مارس.

ومن حينها، تندفع حمم قادمة مما يسمى بنظام كريسوفيك من باطن الأرض وانفتحت العديد من التصدعات.