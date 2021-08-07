تدشين أول مركز أكاديمي في العالم لمكافحة وعلاج التطرف

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

لمكافحة الفكر المتطرف والمغالطات الفكرية التي تستند إليها التنظيمات المتطرفة، والتعرف على منهجيات البحث الحديثة في دراسات التطرف، كان لابد من وضع برامج أكاديمي يُتيح المعرفة بتاريخ الجماعات المُتطرفة وسيكولوجيا وسوسيولوجيا التطرف وأهم مصادره. ولتنفيذ هذا الهدف المهم، أعلنت دار الإفتاء المصرية في ختام مؤتمرها السادس «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي»، إنشاء «مركز سلام لدراسات التطرف والإرهاب»، وهو أول وأقوى مركز أكاديمي على مستوى العالم لمواجهة الفكر المتطرف والإرهابي الذي بات يهدد الجميع. و«مركز سلام» بحثي وعلمي لإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، ويرتكز على منهج وسطية الإسلام، ويعالج مشكلات التشدد والتطرف الخاصة بالمسلمين حول العالم، ويقدم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة الآخذة في الزيادة، ومحاربتها والقضاء عليها، آخذًا بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بتنوع الحالات وتعددها، واختلاف المناطق والبلدان. ويهدف المركز إلى المساهمة في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية المتعلقة بقضية التشدد، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التشدد، بحيث لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، وإنما تهتم أيضًا بالأبعاد الدينية والإنسانية والاجتماعية، ويستهدف تحصين المجتمعات من الأفكار المتطرفة، على نحو يحول دون استمرار انتشار مثل هذه الأفكار في المجتمع. كما يسعى المركز إلى إعداد الدراسات والبحوث وتقديرات الموقف، من خلال إعداد وتقديم عدد من الدراسات والتقارير العلمية المعدة وَفق الأسس العلمية والمنهجية السليمة والمعترف بها في المحافل الدولية والأكاديمية، إيمانًا من أن مواجهة التشدد والتطرف والقضاء عليه لا يكون بمعزل عن مواجهة الأفكار والأطروحات التي يستند إليها الفكر المتشدد والداعون له. ويعمل المركز على إعداد الدراسات العلمية والبحثية في مختلف القضايا والموضوعات الهامة والمتعلقة بتجفيف منابع التطرف والقضاء عليها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المستقبلية المتعلقة بتحديد بؤر التطرف المتوقعة، سواء في الواقع الفعلي أو الافتراضي، واقتراح الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها حيالها. كما سيعمل المركز كذلك على عقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات علمية للخبراء والباحثين في مجالات التشدد، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف اللازمة لمواجهة ظاهرة التشدد، والتواصل مع مختلف الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لمواكبة التطورات والتغيرات الجارية في هذا المضمار. وتستهدف الإفتاء المصرية توظيف مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، في النشر والترويج لمخرجات المركز ونشرها بين الأفراد، وتحقيق التواصل والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العلمية والبحثية العاملة في المجال نفسه، وتأسيس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أكبر تواصل ممكن ونشر هادف لمخرجات المركز ومنتجاته العلمية والبحثية الهادفة للقضاء على التشدد ومصادر التطرف.

