مقتل عسكريين في انفجار لغم في الجزائر

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 27 دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخر بجراح في انفجار لغم تقليدي الصنع غرب العاصمة الجزائر.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أنّ حادثة انفجار اللغم جرت خلال عملية بحث وتمشيط بمحافظة عين الدفلى التي تبعد 150 كيلومترا غرب العاصمة، أمس الجمعة.

وأضاف البيان، أن ”الجيش الوطني الشعبي يؤكد من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب، عزمه وإصراره على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني“.

ويأتي مقتل الجنديين الجزائريين بعد ثلاثة أيام من كشف وزارة الدفاع الجزائرية عن الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري، خلال الفترة الممتدة من 28 يوليو / تموز إلى 3 أغسطس / آب الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان لها القبض على عنصر متطرف كان قد التحق سنة 2017 بالجماعات المتطرفة الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف فضلا عن كشف ثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة.

وأكد بيان الوزارة أنّ وحدات مشتركة من الجيش والأمن تمكنت من توقيف مئات الأشخاص ممن تعلقت بهم تهم الاتجار بالمخدرات أو يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات متشددة، مع حجز أسلحة كلاشينكوف ومسدسات وكشف مخازن أسلحة.