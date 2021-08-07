بريطانيا تتهم إيران في مجلس الأمن بالهجوم على “ناقلة النفط”

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، في جلسة لمجلس الأمن، وقوف إيران وراء الهجوم على سفينة ميرسر ستريت في خليج عُمان.

وحمّلت الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران مسؤولية الهجوم على الناقلة التي يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي بارز في لندن.

وأشار محللون أمنيون إلى أن الهجوم الدامي، الذي نفت إيران بشدة أي صلة لها به، زاد احتمالات اندلاع “حرب في الظل” تستهدف السفن المرتبطة بإيران وإسرائيل.

وكانت بريطانيا أبلغت المجلس التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، بأن من المرجح للغاية أن إيران استخدمت طائرة مسيرة واحدة أو أكثر لشن الهجوم على الناقلة نهاية يونيو/حزيران الماضي والذي أودى بحياة اثنين من أفراد طاقمها أحدهما بريطاني والآخر روماني.