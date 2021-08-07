داعش يختطف 11 عراقيا في نينوى وينصب حاجزا وهميا

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أقدم تنظيم داعش، على خطف 11 عراقيا، فجر اليوم السبت، بعد نصب حاجز أمني وهمي، وقال بيان مقتضب لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، إن ”مجموعة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، نصبت على طريق مخمور، بالقرب من قرية كندار، نقطة تفتيش وأصابت شخصين بجراح وألقت القبض على أشخاص آخرين“.

بدوره، قال إسماعيل حمد، مسؤول منطقة كنديناو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لوسائل إعلام كردية، إن ”مجموعة من داعش مؤلفة من 6 أشخاص نصبت حاجزا في قرية كندال الواقعة في وادي ديبكه، وبدأت بإيقاف كل من يمر من هناك“.

وأضاف المسؤول الكردي، لوسائل إعلام محلية، أن ”عناصر داعش أطلقوا النار أولا على عربة مرت بالحاجز ولم تتوقف؛ ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين كُرد من سكان قضاء مخمور في محافظة نينوى، بجروح خطيرة“.

وأشار إلى أن ”مسلحي داعش قاموا بعدها بخطف 11 مواطنا، بعضهم من سكنة مخمور، واثنان منهم من المكون العربي“.

يأتي ذلك، بعد تنامي قوة داعش، في تلك المنطقة، الخالية من القوات الأمنية؛ بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل.