السيسي يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر لكرة اليد

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالأداء البطولي الذي قدمه لاعبو منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية، التي تختتم منافساتها في طوكيو، غدا الأحد.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020”.

وأضاف: “كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيدا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات، ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.. متمنيا لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة”.

وكان المنتخب المصري لكرة اليد، خسر الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، بعد هزيمته اليوم السبت، أمام نظيره الإسباني (31-33)، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ورغم اكتفاء المنتخب المصري بالمركز الرابع في منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو، فقد حقق إنجازا تاريخيا لم يحققه أي منتخب عربي وإفريقي من قبل، بوصوله للمربع الذهبي.